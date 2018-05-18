藍營內鬨 國民黨苗市長初選「白搞了」

2018-05-18 15:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕下屆苗栗市長，國民黨有縣議員禹耀東、邱鎮軍及苗栗市代表會主席賴桂煖3人爭取，地方黨部透過全民調初選結果，提名邱鎮軍。禹耀東今天退黨，並表態角逐苗栗市長；賴桂煖也強調「當初3人都說會參選到底」，局面演變至此，等同初選白搞。

禹耀東說，苗栗市長的選舉，是一個價值觀的選舉；國民黨此次提名人選，很多人無法接受。他經過1個多月的深思熟慮，決定朝參選一途走。為了不造成黨的困擾，所以選擇主動退黨參選。

禹耀東說，他從政21年來，以誠信為民所託，但這次未能遵守黨內初選的誠信，他也對選民說聲抱歉，「但這個決定高於個人誠信」。

禹耀東加入國民黨30年，屬黃復興黨部；他今天上午，到苗栗市黃復興黨部，簽下退黨申請書，完成退黨手續，將以無黨籍身分，參與苗栗市長角逐。

對於禹耀東退黨參選；賴桂煖也說，黨內初選之前，縣黨部曾召開過協調會，但3人都說會參選到底，他也主張「開放參選」，以免傷了黨同志間的和氣。

賴桂煖說，但最後縣黨部決定採行電話全民調的方式進行黨內初選，他身為黨員只好尊重。不過，民主社會，參選是每個人的自由與權利，他也會「堅持初衷」。

邱鎮軍則表示，身為地方首長，誠信很重要；他尊重禹、賴兩人，不管對手是誰，他依舊會照著自己的腳步，全力以赴。

下屆苗栗市長提名參選人，國民黨有邱、禹及賴3人登記，經內部協調，3人都不退讓，於上個月12日到14日進行電話民調，民調結果由邱出線。