民進黨確定和柯P分手？陳景峻：仍有轉圜餘地

2018-05-18 14:32

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨日前宣布今年台北市長選舉不再和台北市長柯文哲合作，副市長陳景峻今前往台北農產運銷公司開董事會前，被媒體問到相關問題，陳景峻強調，一直以來他都是白綠溝通的橋樑，他認為此事還有轉圜的餘地，會盡力地去協助溝通。

陳景峻被問到民進黨與柯文哲分手，是否會辭掉副市長？陳景峻先是說這問題很敏感，但他也扮演白綠溝通的角色。陳反問：「中央現在提名了嗎？還沒吧！所以還有合作、轉圜的餘地，現在我也會努力的協調。」

陳景峻認為，合作才能製造雙贏，若不合作可能就無法成為執政的大聯盟。