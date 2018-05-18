WHA開會前夕 吳釗燮找外媒談台灣國際醫療貢獻

2018-05-18 14:39

〔記者彭琬馨／台北報導〕世界衛生大會將在5月21日召開，外交部長吳釗燮今早接受外媒訪問，主動提及台灣在國際醫療的貢獻。吳釗燮說，台灣雖然無法參與此次WHA大會，但台灣仍「願意慷慨的向國際社會貢獻、分享台灣醫療經驗」；吳釗燮強調，WHO未邀請台灣參加今年世界衛生大會，不僅台灣無法及時獲得國際社會支援，國際社會也無法分享台灣的醫療經驗，對台灣、對國際社會都不是很公平。

吳釗燮今早接受ICRT訪問，主持人問及台灣如何在醫療領域展現國際影響力？吳釗燮提到，台灣透過大型醫院贊助、將我國醫護人員送到友邦，協助友邦建立醫療設施，並透過高雄義大訓練友邦醫學生，幫助友邦提升生活品質。

吳釗燮強調，台灣以有效率的方式協助友邦，他非常希望台灣能拓展醫療貢獻的範圍，將台灣先進的醫療服務，提供給國際社會，此外，台灣也有獨步全球的健保制度，我國衛生部長與相關官員都曾到世界各地推廣台灣的健保制度；吳釗燮說，台灣此次雖被隔離在WHA外、不具有觀察員資格，但台灣仍對提供自身醫療經驗非常慷慨，「這是台灣能對國際社會提供的貢獻」。

吳釗燮也說，未來會持續強化與各友邦的雙邊關係，無論是在農業或醫療領域，也會持續提供友邦學生獎學金，一方面友邦人民能藉以提升生活水平，另方面也能強化與友邦的雙邊關係。