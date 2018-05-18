蔡政府民調低迷？名嘴對比馬政績 宛如走了「髮夾彎」

蔡政府執政將滿兩年，外界放大檢視成績單。（資料照）

2018-05-18 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府執政將滿兩年，在520前夕，各媒體做出許多民調，以檢視蔡政府執政成果，雖然不少民調數字不看好，但名嘴王時齊舉出蔡政府執政2年的成果，並要大家冷靜想想「你的國家有沒有改變？」

王時齊在媒體《放言》的「放言高論」論壇中發表「冷靜下來，想想你的國家有沒有改變？」 一文中指出，回顧馬政府執政8年，政府承諾的「六三三」沒有實現、房價攀升，社會改革沒有一件推得動，國民黨還把從國家偷來的黨產賣被親朋好友，年改、司改、政治改革都是場空，雖然那8年兩岸關係看似和諧，但那是用接受「一個中國」的屈辱換來的，總結那時台灣發展方向，基本上就是反民主、靠中國、親財團、遠人民。

王時齊說，政黨輪替的這2年，台灣方向宛如走了一遭「髮夾彎」，除了軍公教年金改革將成為事實、再生能源變成新興重點產業、社會住宅成為國家政策，基本工資不像從前捨不得漲、也開始整理歷史的不公義，雖然成果無法令人滿意，但這速度是過去不曾見過的。

王時齊認為，雖然蔡英文民調數字不好看，「但她離開後，可以留下什麼？又會留下什麼？這才是我們該在意的」，並要大家想想，「思考一下你的國家，有沒有一點改變？你身在其中，這改變，不論好壞，都有一份你盡的力。」