斯文里開工柯P哽咽致詞 姚文智：4年1案速度太慢

2018-05-18 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲今參加斯文里三期拆除典禮，致詞時數度哽咽。對此，有意爭取民進黨提名的立委姚文智表示，柯文哲執政近4年，只完成1個案，速度太慢。

據《蘋果》報導，姚文智表示，台北市待完成的數量多達57萬戶，他希望速度能增快，像「西區翻轉」要建立制度，讓民間投入，公、私部門資源結合，用10倍速改造。

姚文智表示，今天斯文里三期公辦都更，在柯文哲上任前一天，他當時代表地方就曾和副市長林欽榮談過，市府應加速進行都更，如今有此成果，應給予肯定。