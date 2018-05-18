蘇貞昌酸新北市府效率高 侯友宜緩頰

2018-05-18 13:09

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天指新莊中港大排願景館斥資6000萬打造，卻淪為蚊子館，蘇貞昌酸說，他昨晚6點發新聞說要來會勘，新北市政府晚上8點就立刻回應要改變願景館，「真的超有效率」，再度影射新北市政府違反行政中立，以行政資源替國民黨新北市長參選人侯友宜輔選。

對此，蘇貞昌對手，國民黨新北市長參選人侯友宜今天中午說，老縣長對中港大排有不同的看法，新北市政府站在他們的工作職責與立場，要出來說明，這也是他們的工作責任。