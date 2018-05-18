散布私密影像恐嚇 立委提案最重12年徒刑

2018-05-18 13:17

〔記者蘇芳禾／台北報導〕報復性散布他人裸照與轉傳裸照等事件頻傳，民進黨立委蘇巧慧、呂孫綾等人提專法規範，若侵害他人性隱私影像，恐嚇危害到生命、財產者，最高可處12年徒刑、30萬罰金。

民主進步黨立法委員蘇巧慧、呂孫綾、張宏陸、陳賴素美上午在立法院舉行「防制色情報復，我國應制定專法」記者會。

身為區域立委的蘇巧慧說，她在地方服務處的法律服務時，經常遇到爸媽帶著小孩陳情私密照遭外流的案件，難過到小朋友沒辦法繼續學業，但事實上依照現行法律，律師能做的卻很少，此法令參考各國立法例，提出專法對相關行為進行規範、處罰。

蘇巧慧說，專法中建立快速下架機制，網路平台提供者、電信業者經被害人投訴後，24小時內應刪除、下架內容，保護當事人，避免照片被廣泛流傳；同時將刑度提高。

蘇巧慧表示，有些民眾或許會覺得自己只是「純分享」，並沒有製作影片，但專法中也訂立罰則，希望對於湊熱鬧、起鬨的行為也有規範，讓不幸的事件降低。

提案立委陳賴素美說，因應科技發展，提出相對應的法來嚇阻新興犯罪是國際趨勢，從2013年起，全球已經有10個國家，包括日本、韓國、美國、加拿大、英國等，立專法或在刑法中以專門條款，處理未經同意就散布私密影像案件。

呂孫綾表示，草案明定，司法單位審理時要隱藏受害者身分；媒體報導也不能揭露受害者身分或相關資訊，避免更多人因好奇而搜尋相關內容；草案也規範經營網路平台相關業者，應負起善良管理人責任，只要業者受理被害人投訴，就要把性隱私影像下架，否則應負連帶賠償責任。

被問到若不雅影片、照片被放到國外平台？蘇巧慧坦言，這目前不是這部專法能處理的，草案一定不夠完備，有其他想法都可以討論。

草案中明定，侵害他人性隱私影像者，處1年以上3年以下有期徒刑，得併科新台幣15萬元以下罰金；若是意圖報復者，處3年以上7年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金；若藉此恐嚇，危害生命、身體、自由、名譽、財產者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。