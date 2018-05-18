政府首次當實施者 斯文里公辦都更今開拆

全國首件由政府擔任實施者的斯文里公辦都更今天開拆。（記者鍾泓良攝）

2018-05-18 13:04

〔記者鍾泓良／台北報導〕全國首件由政府擔任實施者的斯文里3期整宅公辦都更今天開拆。北市府今天與居民在大樓旁舉辦拆除典禮，市長柯文哲致詞時數度哽咽，說4年前他第1次來時，居民都說每次選舉都有市長候選人說要都更，最後都不了了之，問他「你是不是又來騙？」如今他終於兌現承諾。但典禮上也發生小插曲，有都更不同意戶在典禮途中舉牌抗議，表達自己對公辦都更不滿。

斯文里整宅位於大同區大龍街旁，為近50年的整建住宅，其中3期更新前共有260戶，未來更新後將有350戶，市府可分回93戶，預計作為一旁斯文里1、2期及蘭州國宅更新時的安置住宅；今天也同步宣布住戶新廈命名票選名稱為「斯文首善」，象徵新的開始。

都發局兩年前宣布要在斯文里推動公辦都更，都更處與都更中心並於2016年2月於當地開設公辦都更駐點工作站，宣布都更溝通開跑，今年2月斯文里3期都更計畫一次通過都更審議會，確立了拆除期限。

都更處與都更中心經歷2年多溝通，讓居民的都更同意意願比例達98%，但仍有4人因不滿權利價值、選配未同意都更。柯市府於昨天上午首度祭出「都更條例」36條，將3位未點交的住戶強制淨空，今天才得以順利拆除。而今天典禮進行途中，不同意戶也於後方舉牌，以示抗議。

柯文哲致詞說，斯文里3期公辦都更的成功是台灣都更的里程碑，表示推動過程所累積的SOP將可以建立未來公辦都更案的制度。他也說，很多政治前輩都叫他不要碰這個案子，「因為太困難了！」，但市府還是認為最困難的案例能成功，其他都能達成，「今天的斯文里公辦都更是一小步，但在臺灣都更歷史上是一大步。」

副市長林欽榮更說，斯文里三期是發佈「都更條例」發布廿年以來第一個落實公辦都更案，「如果斯文里三期公辦都更可以推得動，全台灣沒有推不動的都更。」

當地里、斯文里長江雪卿說，斯文里整宅都更等了快20年，換了市長跟總統都沒下文，終於在柯文哲任內實現，希望居民3年後能夠盡早回家，也期待後面1、2期也能陸續更新。蘭州大廈管理委員會主委吳世雄則說，1969年斯文里三期整宅興建完成後，他見證過蘭州市場的繁榮及房子的破損，感謝市府協助完成都更。