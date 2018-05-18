中港大排願景館淪蚊子館 蘇貞昌反諷朱市府有效率

2018-05-18 12:58

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市政府2012年斥資6千萬興建新莊中港大排願景館，卻淪為蚊子館，長期無法成功吸引人潮，去年更只剩2907參觀人次，等於1天不到10人參觀，民進黨新北市參選人蘇貞昌今陪同市議員何淑峰會勘，蘇貞昌批評朱市府團隊5、6年沒有提出具體改善作為，卻在他昨晚發出採訪通知後2小時以新聞稿回應，若能把這種效率發揮在市政建設上，不知有多好！

蘇貞昌表示，中港大排願景館花了6千萬的經費，蓋在6億的土地上，結果現在每天不到10人參觀，許多議員這幾年陸續提出質詢，媒體也不斷報導，但新北市府5、6年來不理不睬，到現在仍沒有解決定案，卻在他昨晚6點多發出採訪通知後，下班時間的8點多就回應說這裡準備轉型，「真的是超有效率。」

蘇藉以反諷朱市府，「如果能把這種選舉代打的效率，用在市政建設、市民服務上，不知道有多好！」希望朱市府加油。

蘇貞昌還說，自己當台北縣長時，預算1年少朱市府1千億，卻能蓋鶯歌陶瓷、十三行博物館等6座博物館，且都非常成功，大家可以比較看看蘇縣府與朱市府的規劃、營運跟效率。他用用過去經營博物館的規劃理念跟營運來做保證，未來一定讓每個地方都有效率經營起來，成為地方好的遊憩場所，好的文化場所，而不是一個蚊子館。

新北市府發言人張其強則回應，對於老縣長訝異「市政府晚上8點多，下班時間不到2小時立刻回應」，一點都沒有什麼好奇怪，因為有媒體詢問，相關局處就會即時回應，回應內容，也都是業務範圍內，何況昨天水利局新聞稿，是針對昨日下午台中農田水利會到中港大排願景館參訪的背景說明，並未針對任何人。