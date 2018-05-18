議場前玩「憤怒鳥」 藍委「砲轟」 蔡政府執政2年爭議

2018-05-18 12:05

〔記者鄭鴻達／台北報導〕蔡英文總統執政將滿兩週年，立法院國民黨團結合黨中央及地方首長提名參選人，在立法院議場前大玩「憤怒鳥」的彈弓遊戲，用黨徽造型抱枕擊垮象徵蔡政府的總統府模型，表達對其「能源、勞工、拔管、食安與兩岸政策」等5大執政政策不滿。

國民黨團立委配合國民黨中央、台北市丁守中、基隆市謝立功、宜蘭縣林姿妙、桃園市陳學聖、新竹市許明財、金門縣楊鎮浯等黨內縣市長提名候選人，在立法院議場前廣場架起彈弓，大玩「憤怒鳥」，輪流以國民黨徽造型抱枕作為彈藥，擊垮總統府模型，象徵砲轟蔡政府於「能源、勞工、拔管、食安與兩岸政策」等5大執政爭議。

陳學聖指出，民進黨為了「卡管、拔管」，將政治黑手伸入教育，摧毀台灣的大學自主，他不承認的教育部長吳茂昆藉此當上部長，這不是政治利益輸送嗎？實在令人痛心，如今教師們都站出來抗爭，難道還不下台？

立委林為洲表示，蔡英文選前說勞工是她「心中最軟的一塊」，選後卻拿勞工開刀，「選前手牽手、選後下毒手」；他也指出，在能源政策上，蔡政府硬坳深澳燃煤電廠不會汙染、核二廠是再運轉不是重啟核電，卻始終不承認缺電。

楊鎮浯表示，蔡英文以「維持現狀」欺騙人民、取得政權，執政後卻變成「不滿、遺憾與譴責」以及「如果有錯，都是大陸的錯」，若政府只剩把錯都推給別人的功能，無法讓國人放心，蔡政府應徹底檢討兩岸政策，才能長期穩定發展。

立委王育敏指出，蔡政府上台後發生諸多重大食安事件，包括降血脂偽藥流竄、900噸過期乳瑪琳危害學童健康、農藥標準不斷放寬、二氧化硫改為食品可添加項目以及擬進口日本核食，上台前高舉「食安五環」，上台後變「食安五洞」，難怪民調直直落。

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