嫻熟泰語打動賣淫泰國妹吐實 內政部頒獎表揚優秀替代役男

2018-05-18 11:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部役政署今日舉辦「107年上半年替代役績優單位及役男表揚大會」，內政部長葉俊榮表揚41個替代役績優服勤單位、125位優秀替代役男，他期許各機關能好好對待替代役，這不是要求去很涼或輕鬆的單位，而是機關要給替代男友表現機會，能夠發揮所長及專業。

葉俊榮致詞表示，今天要感謝受表揚的民間企業、政府機關及替代役男，台灣有一個替代役制度，把各界力量結合在一起，促成今天的表揚大會，看見了替代役公益大使團的開場表演，「怎麼會這麼厲害，身體怎麼這麼柔軟」。

葉俊榮指出，社會每一個角落都有替代役，替代役公益大使團昨天在特教學校做了非常令人感動的表演，與特教學員有良好互動，替代役男也看見社會上各種需求。

葉俊榮提及，替代役制度從2000年至今有18年歷史，當兵源有剩餘時，服替代役讓大家有好的服役環境，例如在台中監獄服役的同仁，每天都在看贓物，也盡心完成長官交辦的事項。

此外，自泰國北欖府回台，在雲林崙背分駐所服替代役的林彥鈞，他因精通泰文，服役期間協助警方翻譯泰文，以流利泰語突破泰籍賣淫女子心防，讓泰國妹吐露實情，今日也獲得內政部長葉俊榮頒獎表揚。

林彥鈞指出，有一次警方查獲泰國女子賣淫案件，犯嫌被關在南投收容所，他與警員一同前往並擔任翻譯，得知二名泰女是持觀光簽證短期來台賣淫，一次性交易價格2800元至3200元不等，泰女可抽1千至2千元不等。

林彥鈞提及，在替代役生涯中，警方也曾查獲泰國移工吸毒案，那次有十多名泰國移工被抓到警局作筆錄，剛開始泰男非常害怕，但雙方以泰語溝通後，對方也漸漸卸下心房吐露毒品上線是誰。

另一名在台中消防隊烏日分隊服役的蔡凱期，具有中醫師執照，每日出勤救護病患，更與消防弟兄趕赴火場，在外面負責裝備及水線，任務結束後也會以中醫針灸減輕隊員酸痛。