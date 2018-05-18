台鐵、北捷與高捷使用國產維修零組件 目標提升5至10％

2018-05-18 11:35

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕避免被原廠把持，並提升國產能量，交通部台鐵局、台北捷運、高雄捷運公司今日於台鐵富岡基地，共同主辦「107年軌道系統維修採購商源說明會」，目標將使用國產維修零組件比例提升5%至10%。3家軌道業者未來10年預計車輛、供電、軌道、號誌通訊及機廠設備等5大系統零組件發展，所需採購金額約109.4億元。

提升國產軌道零組件能量，除可因應原廠軌道設備保固到期後，原有設備停產或取得費用太高，及應變緊急事件發生時，爭取零組件補給時效，確保維修物料來源穩定性、提升庫存物料管理等課題。但國內廠商若不了解未來台灣軌道產業需求，就不會願意花大錢投入設計、開模、生產，因此，繼高鐵公司去年率先舉辦台灣軌道工業本土化商機說明會後，台鐵及北捷、高捷今日接力舉辦維修採購商源說明會，都是要讓產商了解未來需求量，進行供需媒合形成產業鏈，帶動國內軌道產業發展。

今日有產、官、學、研等各界專家代表650人，逾220家廠商共同參與，並參觀現場展示的5大系統、近212項關鍵零組件、台鐵局富岡車輛基地檢修工廠、北區供應廠自動化倉儲等。

交通部長賀陳旦表示，今天這個商源說明會，除向廠商保證政府發展軌道政策會延續，及軌道商機是真的存在，需要多少、價格多少、何時需要都可清楚知道。另外，國內軌道產業能量提升，現在已經有些項目有具體成效，像是有些國內廠商，都已能做到符合品質的產品，且價格非常優惠，國外原廠可能要價20萬元，國內只要3萬元，不只能夠取而代之，甚至還可外銷國際。

除維修商機外，配合政府跨部會成立的「軌道產業推動會報」，研定優先發展國產化目標，包含集電弓系統、車門系統、轉轍器、轉向架、列車防撞系統等關鍵項目，這次說明會也提供資料，期望加速推動。