蔡執政2週年 橘營批成績「滿江紅」

2018-05-18 11:37

〔記者鄭鴻達／台北報導〕蔡英文總統執政將滿2週年，立法院親民黨團羅列包含1次大停電、2修「勞基法」、3個邦交國斷交等8項重大執政爭議，以各科成績評分「死當」民進黨政府，並呼籲蔡總統停止內耗、藍綠惡鬥，務實面對各種難關。

親民黨團總召李鴻鈞羅列「1次全國大停電」、「2修『勞基法』」、「斷3個邦交國」、「引爆499之亂」、「5次不斷電表決」、「亂開6次臨時會」、「砍勞工7天假」、「舉8400億債務」，列舉蔡政府8項執政爭議。

李鴻鈞也列舉「萬物齊漲生活壓力大」、「實質經常性薪資跟不上物價上揚」、「人民負債愈來愈多」、「民眾買房愈來愈困難」、「國內投資成長率低落」、「少子化危機顯然易見」、「台灣大學的排名直直落」、「青年失業問題依舊嚴重」，表示2年下來，民進黨政府沒有「改」，只有「革」，希望國家停止內耗，藍綠停止惡鬥，重建社會信任，務實面對各種難關。

親民黨團幹事長陳怡潔則說，蔡總統執政2週年的期中考成績，滿江紅的民調數字等於多科「死當」，已不只是「留校察看」。她說，盼蔡總統不再以「拒馬代替溝通」、「傲慢取代謙卑」，拚選舉不如拚政績，搞政治不如救民生，才是全民之福。

親民黨團立委周陳秀霞表示，蔡總統挾著高人氣入主總統府，如今卻成「空笑夢」，這2年民眾對親民黨不諒解，以為「橘子變綠了」，但親民黨是中道理性的政黨，秉持著理念為民喉舌，未料卻好心被雷親，蔡政府若執意繼續「橫柴入灶」，終將自食惡果。