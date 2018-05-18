北市府一家親？ 週刊爆：公園處職員1/6是親戚

台北市長柯文哲經常將「公開透明」掛嘴邊，卻遭週刊爆出公園處有六分之一的職員有親戚關係。（資料照）

2018-05-18 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲經常將「公開透明」掛嘴邊，北市府先前爆出約聘人員被內定，有一半以上都是「喬」進來的，雖然北市府嚴正否認，但又遭週刊再度爆料，指控北市府公園處的公務員，有六分之一都是親戚。

《鏡週刊》報導，不具名的北市府職員表示，公園處一名陳姓技工在該單位任職10年多，先後將妻子、兒子和小舅拉進同單位，

報導提到，陳姓技工最先進入公園處水源苗圃，再安排妻子到同一單位，安插小舅到公園處水源苗圃擔任駕駛。後來，陳姓技工再利用關係，也把兒子拉進公園處的西區工務所，之後又讓姪子、姪女分別到公園處水源苗圃、園山所任職，該局處有六分之一人員都是陳姓技工自己人。

北市府發言人劉奕霆回應，表示為了避免內定的情形發生，各局處都有透過就業服務處來招募員工，有些公務員在某些機關待得較久，可能會有介紹親友職缺的情形，但他強調絕對沒有內定。

北市府本月10日就遭爆料，各局處約聘僱人員有一半以上都是「喬」進來的，假借就業服務處名義招募，但其實名單早已內定。對此，就業服務處昨坦言，原本就在府內工作的人，確實較容易面試上職缺，但單位甄試委員皆簽有迴避聲明書，親屬或直屬長官都要迴避。