KMT控「沒人出席聽證」就沒收300億 黨產會：悖離事實

國民黨考紀會主委魏平政（見圖）聲稱，聽證會時，黨產會沒有一人出席，也只給國民黨短暫時間解釋，就沒收國民黨300億元財產；對此，曾出席聽證會的黨產會委員批「魏平政是活在哪一個平行宇宙！」（資料照）

2018-05-18 09:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕德國史塔西檔案局負責人楊恩（Roland Jahn）訪問團一行人，昨日至國民黨中央黨部拜會，國民黨考紀會主委魏平政在會中聲稱，開聽證會時，黨產會沒有一人出席，也只給國民黨短暫時間解釋，就沒收國民黨300億元財產；對此，曾出席聽證會的黨產會委員表示，「魏平政是活在哪一個平行宇宙！」

黨產會委員指出，在2016年10月7日舉行的黨營事業中央投資公司、欣裕台公司的聽證會，當天到場人有中投、欣裕台公司、國民黨代表，學者專家方面有李瑞倉、張清溪、黃世鑫、楊士仁、劉偉宸5人。

黨產會當天出席人數高達11人，包含黨產會前主委顧立雄、副主委施錦芳、委員饒月琴、楊偉中、吳雨學、張世興、李福鐘、李晏榕、羅承宗等人。

黨產會委員強調，沒有一場聽證會黨產會沒派人出席，中投聽證會出席委員有11人，國民黨會前會後都有充分表達意見。黨產會聽證程序原則上之所以稟持公開原則，過程全程直播，目的除了讓國民大眾即時瞭解本會業務推展外，也在於消弭不必要誤會。

委員提及，中投欣裕台案聽證參與委員是否是魏主委指稱的「沒有一人」？此事不但有公開會議紀錄可考，也有影像佐證，「無的放矢、悖離事實的胡亂指控，無助於真相探求與釐清。」