反對中國施壓！14參議員致函世衛 要求讓台參與WHA

美國聯邦參議員魯比歐發起，14位參議員聯名致函給世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞，強烈呼籲無條件邀請台灣參與今年的世衛大會以及未來會議。（彭博社資料照）

2018-05-18 07:19

〔駐美特派員曹郁芬／華府17日報導〕繼美眾議院172位議員16日在聯名信中聲援台灣參與今年世界衛生大會後，今天又有14位參議員聯名致函給世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），強烈呼籲無條件邀請台灣參與今年的世衛大會以及未來會議。

西半球小組主席魯比歐發起

這封聯名信是由參院外委員會西半球小組主席魯比歐領銜發起，並獲得參院多數黨黨鞭柯尼、參院台灣連線二位共同主席霍夫與梅南德茲等13人聯署。

魯比歐本人今天也以「魯比歐及參院同僚呼籲世界衛生組織同意台灣參加世界衛生大會」為標題發佈新聞，公開聯署信內容。台北駐美代表處在聲明中對美國國會長期堅定支持台灣參與世衛大會表達誠摯感謝。

第71屆世衛大會將於5月21日至26日在瑞士日內瓦舉行，這封信強烈敦促譚塞德無條件邀請台灣以觀察員身份參與本屆世衛大會及未來的會議。

信中肯定台灣民主及人道救援

信中說，美國參議院多年來不分黨派強力支持台灣有意義參與世衛組織。台灣是印太地區最發達的民主國家與經濟體之一，並擁有先進健康保險體系及提供世界人道救援的卓著紀錄，適切的全球論壇納入台灣，至為重要。

這封信指出，台灣足以對世衛大會作出諸多貢獻，且自2009年以來即以觀察員身分參與WHA。基於全球衛生的考量與挑戰，世衛大會將因台灣以觀察員身分參與而獲益良多，將台灣排除則造成巨大衛生風險。

反對政治圖謀綁架衛生議題

議員們嚴重關切世衛組織去年迫於中國政府全球孤立與威嚇台灣行動壓力下，未邀請台灣參與的決定。他們反對全球衛生議題因任何政府的政治圖謀而被綁架。魯比歐等人敦促譚塞德恢復台灣有意義參與即將召開的世衛大會以及在世衛組織架構下的廣泛任務。