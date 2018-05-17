退役傘兵：傘兵出征具高危險性

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2018-05-17 23:39

〔記者陳璟民／嘉義報導〕陸軍特戰指揮部一名上兵今天跳傘演訓時，發生傘具未開好而墜地重傷事件，空降特戰司令部（特指部前身）七十一旅退役陳姓下士班長回憶，新進「傘兵寶寶」集訓時，教官指導標準動作搭配口訣，跳出機艙就數秒四秒鐘，然後「檢查傘，注意四周」，確認主傘全部拉出傘包並吃風張妥緩順滑降，如果「主傘不開，拉副傘」，但「副傘不開」怎麼辦？弟兄們流傳「兩腳開開，準備投胎」說法，雖屬戲謔，倒也幾分真實，反映傘兵出征的高危險性。

陳某受訪提及教官說過，不論主、副傘都由保傘連弟兄負責「摺傘」，他們要檢視每頂傘的傘布、傘繩、扣環、背帶等是否完好，如有破損、鬆脫等，必須縫修、更換，甚至淘汰不堪用的，摺傘者照標準程序摺好傘具收進傘包後，要在包面上簽名、押日期，而且「自己摺的傘自己跳」，即保傘連會從摺傘者所摺的傘包中，依一定比例抽樣給他去測試使用，藉此督促、確保安全，不能輕忽細節。

陳某表示，傘兵寶寶在傘訓中心結訓測驗要跳傘滿五次才過關，教官解說「訓練跳傘」高度一千二百五十英呎左右，換算為三百八十一公尺，從C130力士型運輸機艙門跳出到著陸，時間大約六十秒，數秒四秒鐘是主傘完全張開所需的時間，這時像半自由落體似的，下墜近半高度，若是「戰鬥跳傘」則運輸機飛行高度為八百英呎（約當二百四十三公尺）或更低，減少傘兵滯空時間，避免在半空中被地面敵人射撃死亡，損耗人員與戰力，迅速落地更能集結遂行突襲、攻擊等任務。