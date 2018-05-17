「2018台灣加入WHO宣達團」啟程前往日內瓦

「2018台灣加入WHO宣達團」17日晚間啟程前往日內瓦，表達台灣想要參加WHA的心聲，成員行前祈禱此行順利成功。（記者朱沛雄攝）

2018-05-17 20:56

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕第71屆世界衛生大會（WHA）即將於日內瓦舉行，台灣今年第二度沒獲得邀請與會。台灣聯合國協進會「2018台灣加入WHO宣達團」今晚啟程前往日內瓦，將於WHA大會召開時在WHO總部旁聽，並舉辦「台灣之夜」進行宣達活動。協進會理事長蔡明憲呼籲立法院不分朝野盡速通過加入WHO的決議文，也希望總統蔡英文這幾天能夠舉行國際記者會，堅定表達台灣加入WHO的心聲。

「2018台灣加入WHO宣達團」成員出發前高呼「WHO FOR TAIWAN！台灣加油！台灣GO GO GO！」並在牧師帶領下祈禱此行順利成功。

協進會理事長蔡明憲表示，「2018台灣加入WHO宣達團」此行總共有35名成員，被超過8成的台灣民意託付，希望台灣能夠被邀請參加WHO做會員國，不幸的是到今天為止衛福部、外交部都沒有收到WHO的邀請函，所以「台灣聯合國協進會」（TAIUNA）只好以民間社團NGO的方式，代表台灣人民前往日內瓦。

蔡明憲說，宣達團此行準備了4種語言的文宣，將發放給各國代表，還有超過一、兩百名台灣僑民將從美國、日本、加拿大及歐洲前往日內瓦，在當地參加宣達團的抗議遊行活動，為台灣人民發聲，為台灣的國際地位尊嚴爭取應有的權益。

蔡明憲指出，今年也與很多團體合作，將在WHA會議期間於日內瓦舉辦「台灣無國界醫療展」，藉此表現台灣在國際醫療上的成就，我們過去、未來都願意為WHO做公共醫療上的幫助。美國的國會、參眾議員，日本、加拿大及歐盟的議會也通過決議案，要求台灣被邀請參加WHA大會。

蔡明憲呼籲，懇求立法院不分朝野黨派盡速通過加入WHO的決議案，也希望總統蔡英文及外交部能更加積極、有所作為，召開國際記者會，堅定地表達台灣想要加入WHO、參加WHA心聲。蔡明憲說，就算中國無情、野蠻的打壓，我們更需要台灣的總統、人民表達聲音，讓國際看的見。