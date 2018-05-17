這位生猛市議員參選人出奇招 請出金正恩「助選」

市議員參選人陳清茂用金正恩助選，引來熱議。（記者洪臣宏攝）

2018-05-17 19:12

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市議員第5選區參選人陳清茂今天掛上選舉看板，吸引路過民眾放慢車速多看一眼，原來他身旁的「助選員」是北韓領導人金正恩。陳清茂表示，雖然金正恩頗受爭議，但他「敢說、敢做、敢爭取」符合自己風格，才會用他的肖像。

前鳥松區聯誼會主席陳清茂將掛上100幅選舉看板，出奇招以金正恩當助選員，還附上設計對白「無黨！！講話卡大聲」，有路過騎士停下車駐足觀看，網路上更是熱議，甚至詢問「有事嗎？」

陳清茂說，第一次參選市議員，除了鳥松其它行政區知名度不高，琢磨了許多迅速打開知名度方式，發現以「名人」助選最快，曾考慮川普、習近平及金正恩3人，競選團隊幾番討論，由最受爭議且新聞熱度最高的金正恩出線。

他表示，金正恩可以讓美國總統坐上談判桌，可見有他獨到一面，他為了國家、人民利益，敢說、敢做、敢爭取，跟他的競選主軸不謀而合，但不能否認他是獨裁者的負面評價，畢竟民意代表不可能成為獨裁者，所以選擇金與自己風格相近部分。

陳清茂說，現在的參選人不是用陳其邁、就是侯友宜的照片，騎車過去也不會注意，他的選舉看板還沒掛完，服務處湧進了許多關切電話，且通訊群組瘋傳，達到初步設定的效果，如果有機會進入市議會，也會師法金正恩「敢說、敢做、敢爭取」作風。