蔡政府讓經濟空轉2年？ 國發會4點駁斥國民黨

2018-05-17 19:25

〔記者陳梅英／台北報導〕針對今（17）日中國國民黨文傳會「520蔡政府不願面對的真相」記者會指出蔡政府讓台灣經濟空轉兩年，國發會嚴正駁斥，並提出4點回應。

國發會指出，國民黨引用片段的數據來解讀近2年台灣經濟全貌，是誤導人民對實際狀況的了解，更是抹煞這2年來國人及政府的努力。

台灣已擺脫「悶經濟」泥沼 國內經濟往正向成長邁進

國民黨文傳會批評蔡政府經濟表現低迷，事實上從客觀經濟數據表現，前任政府執政後期就已經出現了「悶經濟」。

101年至104年經濟平均每年雖有2.3%左右的成長率，但104年僅剩0.81%的增幅，且經濟發展趨勢一直向下，至105年年中，甚至引發各界擔憂經濟成長率可否保1%。105年下半年經濟出現反轉，整年經濟成長率達1.41%，106年更增為2.86%，今（107）年第1季更達3.04%，顯示經濟情勢已脫離「悶經濟」泥沼。

至於所提質疑在亞洲四小龍的相對表現，國會發表示，雖然目前我國經濟成長率略較其他為低，但是我國經濟成長進步幅度卻是最大的。106年成長率（2.86%）相較於104年（0.81%），進步2.05個百分點，超過同期間韓國（0.3個百分點）、香港（1.4個百分點）、新加坡（1.4個百分點）的經濟成長進步幅

國發會：我國每人實質GDP增幅逐年擴大

有關國民黨所提每人平均所得增幅逐年遞減的批評，事實上國際間多以每人平均GDP進行比較，且以實質金額更能反映購買力，我國實質每人GDP增幅逐年增加，105年較上年增加7,885元、106年則較上年大幅增加18,121元。

民間消費能量明顯上升

針對國民黨所提民間消費若干支出比重縮減的批評，事實上民間消費的支出結構比重，本就互有消長，民間消費活力應以總支出水準觀察。106年名目民間消費支出較104年增加5.6%，零售及餐飲營業額也增加3.44%。

今年以來，第1季零售及餐飲業營業額達4.68%，是100年第4季以來新高；消費者信心指數3月達32個月來新高，4月雖略降但仍處高點；3月失業率更是降至18年來同月的低點；這些有利於未來民間消費的提升，該記者會卻明顯漠視，意圖混淆視聽。

物價低且穩定

針對物價過高的批評，事實上我國物價一直保持「低且穩定」的狀態，多年來消費者物價指數（CPI）年增率均低於2%，依主計總處2月預測我國今年CPI成長率為1.21%，其他國內外主要機構預測亦在1.7%以下。

而今年4月CPI上揚1.98%，主因菸稅調漲效應，致香菸漲36.16%；加以國際原油價格走揚，油料費增加所致；若扣除菸稅因素，物價上漲率約為1.6%，與南韓相當。今年1-4月我國CPI較上年同期漲1.65%，雖高於南韓、日本、新加坡，但仍低於美國之2.2%、中國大陸之2.1%，及香港之2.4%（1-3月）。

國發會強調，近兩年來在國人及政府共同努力下，已逐步脫離過去八年的「悶經濟」，拚經濟是政府最優先的工作，也是全民的期待，期盼各界相互合作，勿淪於口水之爭，齊心協力為國人共謀美好未來。