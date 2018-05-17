蔡政府讓經濟空轉2年？ 國發會4點駁斥國民黨

2018-05-17 19:25

〔記者陳梅英／台北報導〕針對今（17）日中國國民黨文傳會「520蔡政府不願面對的真相」記者會指出蔡政府讓台灣經濟空轉兩年，國發會嚴正駁斥，並提出4點回應。

國發會指出，國民黨引用片段的數據來解讀近2年台灣經濟全貌，是誤導人民對實際狀況的了解，更是抹煞這2年來國人及政府的努力。

台灣已擺脫「悶經濟」泥沼 國內經濟往正向成長邁進

國民黨文傳會批評蔡政府經濟表現低迷，事實上從客觀經濟數據表現，前任政府執政後期就已經出現了「悶經濟」。

101年至104年經濟平均每年雖有2.3%左右的成長率，但104年僅剩0.81%的增幅，且經濟發展趨勢一直向下，至105年年中，甚至引發各界擔憂經濟成長率可否保1%。105年下半年經濟出現反轉，整年經濟成長率達1.41%，106年更增為2.86%，今（107）年第1季更達3.04%，顯示經濟情勢已脫離「悶經濟」泥沼。

至於所提質疑在亞洲四小龍的相對表現，國會發表示，雖然目前我國經濟成長率略較其他為低，但是我國經濟成長進步幅度卻是最大的。106年成長率（2.86%）相較於104年（0.81%），進步2.05個百分點，超過同期間韓國（0.3個百分點）、香港（1.4個百分點）、新加坡（1.4個百分點）的經濟成長進步幅

國發會：我國每人實質GDP增幅逐年擴大

有關國民黨所提每人平均所得增幅逐年遞減的批評，事實上國際間多以每人平均GDP進行比較，且以實質金額更能反映購買力，我國實質每人GDP增幅逐年增加，105年較上年增加7,885元、106年則較上年大幅增加18,121元。

民間消費能量明顯上升

針對國民黨所提民間消費若干支出比重縮減的批評，事實上民間消費的支出結構比重，本就互有消長，民間消費活力應以總支出水準觀察。106年名目民間消費支出較104年增加5.6%，零售及餐飲營業額也增加3.44%。

今年以來，第1季零售及餐飲業營業額達4.68%，是100年第4季以來新高；消費者信心指數3月達32個月來新高，4月雖略降但仍處高點；3月失業率更是降至18年來同月的低點；這些有利於未來民間消費的提升，該記者會卻明顯漠視，意圖混淆視聽。

物價低且穩定

針對物價過高的批評，事實上我國物價一直保持「低且穩定」的狀態，多年來消費者物價指數（CPI）年增率均低於2%，依主計總處2月預測我國今年CPI成長率為1.21%，其他國內外主要機構預測亦在1.7%以下。

而今年4月CPI上揚1.98%，主因菸稅調漲效應，致香菸漲36.16%；加以國際原油價格走揚，油料費增加所致；若扣除菸稅因素，物價上漲率約為1.6%，與南韓相當。今年1-4月我國CPI較上年同期漲1.65%，雖高於南韓、日本、新加坡，但仍低於美國之2.2%、中國大陸之2.1%，及香港之2.4%（1-3月）。

國發會強調，近兩年來在國人及政府共同努力下，已逐步脫離過去八年的「悶經濟」，拚經濟是政府最優先的工作，也是全民的期待，期盼各界相互合作，勿淪於口水之爭，齊心協力為國人共謀美好未來。

  • 國發會引用大量資料反駁國民黨指稱蔡英文政府兩年來讓台灣陷入悶經濟。（記者陳梅英攝）

    國發會引用大量資料反駁國民黨指稱蔡英文政府兩年來讓台灣陷入悶經濟。（記者陳梅英攝）

相關關鍵字： 國民黨 國民黨文傳會 國發會 悶經濟 蔡英文