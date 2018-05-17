台北市議長吳碧珠將任丁守中地方動員部總會長

丁守中赴議會拜會議長吳碧珠。（記者郭安家攝）

2018-05-17 19:07

〔記者蕭婷方、郭安家／台北報導〕台北市長丁守中近期頻拜會黨內大老，並尋求藍營議員與基層選民支持，既低調拜會連戰、吳敦義後，丁守中昨低調赴議會與議長吳碧珠會面，兩人暢談近一小時。丁守中會後轉述，吳碧珠承諾將擔任競選團隊「地方動員部的總會長」，協助整合藍營基層組織。

國民黨月初正式提名丁守中為國民黨北市參選人，丁隨即啟動一連串請益、拜會行程，上週也至市議會國民黨團與基層議員，不過恰逢吳碧珠出國不在台灣、兩人未能見面，丁守中另擇於昨日拜訪。

丁守中表示，兩人以往都深耕士林、北投選區，強調兩人交情不錯，會中也觸及選舉相關事宜，議場也給了不少建議；由於吳碧珠資深、輩分高，丁也當場邀請吳擔任競選團隊「地方動員部的總會長」，意即選舉動員組織的總指揮，未來由吳協調、溝通各選區的藍營基層，包含議員、里長及社團組織。

至於是否找國民黨中央委員連勝文入競選團隊？丁說，反正他們現在爭取所有人支持；但柯文哲選前總幹事姚立明，則「現在不要給給他（姚）為難。」

此外國民黨議員初選目前也正激烈，為團結泛藍基層氣勢，國民黨中央黨部與北市黨部將舉辦小組長授證儀式，丁守中與吳碧珠兩人都會出席。