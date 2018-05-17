搶著跟我合照的人很多 呂秀蓮：民調怎可能這麼低

前副總統呂秀蓮（左）說，民進黨要趕快決定台北市長人選，接下來先集中打柯文哲，再來就是國民黨和民進黨的對決。（資料照，記者張嘉明攝）

2018-05-17 17:40

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨在台北市長確定自提人選，有意爭取的前副總統呂秀蓮今天自稱被「打壓」，還說「我走到哪裡大家認識我搶著合照，怎麼會我的民調這麼低呢？」

民主進步黨選舉對策委員會昨天決定2018年台北市長選舉要自提人選，表態參選台北市長的呂秀蓮今天舉行記者會說明政見。

外傳民進黨有呼聲要徵召總統府祕書長陳菊或是行政院長賴清德征戰台北市長選舉，呂秀蓮面對媒體提問時表示，「人人有言論自由」，但總統蔡英文稍早已經講過，陳菊擔任總統重要幕僚長，位置都還沒坐暖就要陳菊去選，極不可能；賴清德擔任行政院長時間也不夠長，處理全國事務，如果現在換掉，對國政更亂。

呂秀蓮說，現在還有人提這事，「不知是吃豆腐，還是和柯文哲舊情綿綿」？呂秀蓮呼籲大家集中心力，不容忍再開玩笑。

呂秀蓮說，黨中央要趕快決定什麼人可能當選，接下來就是兩個階段的戰爭，首先是集中打柯文哲，如果柯文哲受傷，就是國民黨和民進黨的對決。

至於是否願意和也已表態參選的立法委員姚文智辯論？呂秀蓮表示，辯論是非常需要，她非常樂意。

對於一份網路民調顯示賴清德、陳菊和姚文智的民調都比呂秀蓮高，呂秀蓮則說，民調可以自己編，她這幾個月受到不尋常的打壓和冷凍，「我不相信我們幾個一起在街道上走，民眾誰會認識的最多，我走到哪裡，認識我搶著合照的人很多，怎麼民調這麼低呢？」

呂秀蓮說，民調可以參考她也接受，但是有太多不可靠，民調要作弊很簡單，摸摸良心，要做就要做真的民調。