被揭曾開蔡英文玩笑「可能是處女」音樂製作人道歉

2018-05-17 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕CIRCUS成員廖人帥和音樂製作人陳星翰被揭曾在臉書留言中，開總統蔡英文性別玩笑。陳星翰隨後在臉書致歉，承認發言「確實有錯誤」。

臉書粉絲團《肯腦濕的人生相談室》16日貼出CIRCUS成員廖人帥，和音樂製作人陳星翰的臉書留言擷圖，並指出兩人「在公開討論串裡，這樣調侃蔡英文女士是否處女？」並問「這樣算是在評論政治範圍之內嗎」？據擷圖內容，陳星翰應是評論日前網路流傳的蔡英文總統洗碗照，稱蔡英文「只洗自己的碗好自私」，廖人帥對此回應「可能有潔癖吧，可能處女座吧」。陳星翰又留言說「我覺得她是處女」，廖人帥則回「哇這靠你開導一下了」。

陳星翰則在16日於臉書發表道歉，說無論是不是公眾人物，「有些玩笑都不能亂開，這是我最近學到的功課」，並稱在2018/5/3發表的言論「確實有錯誤，尤其是牽扯到『性別玩笑』」，也說自己一開始就「反省錯誤並且刪文」。陳星翰說，亂開性別玩笑「就是不恰當，我對之前的失言和被冒犯的處女座朋友和所有女性致歉」，以及向其公司、自己的支持者、金曲獎和相關單位道歉。但陳星翰另指出，自己刪文後「有些人要刻意截圖去傳播，那就是蓄意針對性的行為」。

網友們看到擷圖，則回應「廖人帥與陳星翰也身為公眾人物，這樣以這樣的言論調侃女性，這應該不是公評的範疇了吧」。台大研究生協會前會長、曾代表自由台灣黨參選立委的周芷萱也轉貼擷圖回應，「台灣第一女總統其實就是『台灣最常被因為女性身分攻擊的人』，真的不要以為有了女總統就是女權很高，看看社會怎麼對待女總統的吧」。

對於陳星翰的道歉，網友則稱「你的風格就是直言XD只是這次被放大檢視了」，但也友人表示「這個板上很多人都把『直來直往』跟『王八蛋的行為』搞混了」。