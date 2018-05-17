南市行不行？中央補助15億元提升道路品質

2018-05-17 16:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央前瞻計畫大餅，地方搶著要！南市自106年底起爭取「提升道路品質計畫」補助經費，截至今年5月已爭取到15億元，投入後續改善工程，力拚「台南很行」！

中央前瞻計畫「提升道路品質計畫」補助項目多元，路面養護整建、通學步道、人行無障礙環境建置、植栽綠美化、天空纜線整理、管線整合及系統建置、共同管道建置及共桿式路燈等項目，皆含在計畫補助範圍內。

工務局表示，配合計畫目標，以各區主要通行道路及學校周邊為主，仔細評估該道路或人行道特性並考量當地使用需求，同時考量所有年齡層的使用，檢討車行及人行空間，重新規劃打造「有愛無礙」的生活空間。

工務局表示，量身打造計畫案爭取經費，針對常有重車行駛道路採用「轉爐石」鋪設，利用轉爐石材料抗車轍、抗滑性、抗剝落等特性，延長道路使用壽命，同時也運用環保綠建材，核定的計畫將不僅是「重新鋪路」，而是「全面提升」南市的道路品質。

另外，海安路商圈每逢假日人潮爆滿，配合今年商圈改造計畫，工務局進行海安路（和緯路～中華北路）及公園南路（西門路～海安路）道路優質化工程，跨局處合作，未來形成路網，無論從哪個方向，以何種交通方式前往海安路商圈，均有舒適用路品質。