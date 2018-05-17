動用教育資源推花博卡？ 中市府：公務員應做的事

2018-05-17 14:45

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府推出專屬市民的花博卡，國民黨議員今天在議會民政質詢時，拿出國小學生的聯絡簿，批評市府動用教育資源推銷花博卡，形同政治入侵校園。副市長張光瑤說，公務員支持及推動政府政策，都是認真做好本分，與政治無關。

市議員李榮鴻、張廖乃綸指出，有國小學生的連絡簿寫著「發下花博卡申請同意書，需代收代辦的明天交回」，市府不但要求區公所、清潔隊等公務員全力動員推銷花博卡，現在還把手伸進校園，動用教育資源推銷花博卡，讓教師把花博卡申請書交給學生，形同政治入侵校園。

他們又說，老師也覺得尷尬，發給學生花博卡申請書不太妥當，因此還特別打電話跟家長解釋並且致歉。市府推銷花博卡搞得基層怨聲載道，如今還變相壓迫老師推銷花博卡，甚至給學生、家長壓力。要求市府不要再把手伸進校園，立刻停止透過老師推銷花博卡。

張光瑤說，推廣花博卡是市府的事，市府公務員傾全力支持及推動政府政策，向市民宣傳花博卡的好康，都是認真做好本分；至於學生聯絡簿，可能是老師提醒同學需要申請的話記得繳交，與政治無關。

教育局也表示，花博是台中的盛事，老師協助申請花博卡，市府相當樂見。也期待透過花博，增進全市師生對2018世界花卉博覽會GNP價值有更深層的理解，這對學校推動教育很有幫助。