駁小英執政進入窮經濟 政院：國民黨不要唱衰政府

2018-05-17 14:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨今日提出台灣今年第一季CPI消費者物價指數為1.55%，質疑相較其他國家高，蔡政府執政2年進入窮經濟時代；對此，行政院發言人今日反駁痛批，國民黨沒提出真正數據，不要520要到了，就刻意挑一些低的數據來唱衰政府。

徐國勇在行政院院會後記者會表示，國民黨今天早上開記者會，對執政團隊提出質疑，指CPI比其他國家高，但國民黨那些數據都是特別調整，刻意挑低的來做一個論述，沒有真正數據提出來，是選擇性做出的比較數據。

徐國勇強調，台灣CPI消費者物價指數是相當緩和，台灣今年第一季GDP成長率為3.04%，相較南韓2.8%好很多；今年1到2月平均總薪資較去年同期增加5.04%，股市交易值增加了46.74%，蔡總統執政股市維持上萬點已超過一年，台灣經濟也比馬政府執政好。

徐國勇指出，國民黨不要為了520要到了，故意挑一些沒有比較性質的數據，在那操作唱衰政府，這對民眾和企業界努力都不公平。反觀馬政府時代，2015年GDP成長率只有0.8%，每年都在為能不能保1傷腦筋。

2016年總統蔡英文上任後，經過半年多努力，2016年GDP成長率為1.5%，2017年台灣股市上萬點，GDP成長率2.86%，民間消費也有成長，擺脫16年來實質薪資沒有上升的枷鎖；今年央行預測GDP成長率會有2.58%，主計總處較保守預測，至少會有2.47%。

徐國勇也說，至於其他年金改革批評，當初馬英九前總統說，如果年金不改革，火車即將衝向懸崖，結果也只是嘴上說說，碰到困難就不改革；蔡總統執政後，重大改革都一步步完成，其中司法改革是最困難的，目前也有一些成效，行政院非常努力完成，今已鬆綁295項相關法規、活絡台灣經濟。