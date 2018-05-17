新經濟移民法攬才 林麗蟬質疑面向過於狹隘

2018-05-17 13:52

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院日前公布「新經濟移民法草案」規劃重點，身為新移民的國民黨立委林麗蟬召開記者會表示，行政院所推草案面向過於狹隘，關注面向都在於人才延攬，停留在過去限制、管制與資格性問題，應思考增加國家競爭力，而非只是管制、限制。

行政院日前宣布「新經濟移民法草案」規劃重點，主要為補足國內約12萬人的中階技術人力缺工，讓在台工作滿6年、雇主願支付合法規薪資者，再連續居留7年，即可取得永久居留權，享有就業保險、勞退及育兒津貼等類國民待遇。

林麗蟬表示，台灣外國人口中以婚姻移民為大宗，白領等移民非常少，顯示吸引力、友善度、方便性不足，行政院的草案還停留在「移民法」加「外國專業人才延攬及僱用法」的限制、管制及資格性面向，非常狹隘，效益也很少。

林麗蟬說，行政院應站在國家層級的面向，思考如何友善地吸引移民進來、思考國家缺什麼人才、思考如何增加國家的競爭力，而非只是管制、限制，草案關注面向過於狹隘。

立法院國民黨團書記長李彥秀說，行政院所提的版本，只有思考如何為資方及產業界尋找廉價勞工，卻沒有對留才、攬才有更完善的移民政策及配套措施，若沒打造更友善的移民政策及環境，如何吸引移民及留得住人才？

立委蔣萬安指出，低薪問題不解決，國內人才不斷外流，接著造成無法吸引外資來投資，拉抬不了薪資水平，形成惡性循環。他也引述英國牛津經濟報告表，2020年時，台灣將成人才赤字最嚴重國家，比例將達到-1.5%。

政大法律系副教授廖元豪表示，過去永久居留權在台灣很少人申請，行政院版本要提供永久居留，但保障範圍非常小且片段，無法真正解決問題，希望行政院檢討移民法令與政策，而非只是很功利地去挑選、吸引特定對象。