大彎北段說明會砲聲猛 林欽榮態度放軟

市府今天召開大灣北段說明會，現場來了約30位居民，頭上都戴著「官逼民反」的帽子，抗議市府收回饋金毫無道理。（記者鍾泓良攝）

2018-05-17 14:09

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府今年3月決定要讓透過開發許方式讓中山區大彎北段商業宅就地合法。市府今天召開說明會，現場來了約30位居民，頭上都戴著「官逼民反」的帽子，抗議市府收回饋金毫無道理。副市長林欽榮結論時態度放軟，認為應針對不同情況的居民有區分的作法，如市府要求居民一致每坪繳交16萬或18萬元回饋金應有所調解，也認為申請面積五千平方米可放寬每棟，甚至是每戶。

都發局去年12月對大彎北段商業宅開罰，今年3月也宣布要透過都市計畫開發許可讓商業宅就地合法；目前研議條件為所有權人100%同意、整合5千平方米的土地，並繳納回饋金，未來就可准地面層做商業使用，高樓層維持住宅使用。

公聽會上有許多居民點明當時買房子不知不能做住宅，認為是市府惡意縱容建商欺騙他們，但卻沒有看到市府內部懲處或開罰建商，只會拿老百姓開刀，大呼不公平。居民曾先生說，他們買那邊房子時候未必比較便宜，結果內湖開放之後，我們房子都租不出去，租客都說我去內科租就好，「我們買房子租不出去，沒人要」，根本是市府應賠償居民，怎麼還要住戶繳回饋金。

另外一位居民曾先生表示，監察院糾正大彎北段問題，市府都在罰居民，也批當年市府放寬內湖輕工業區作商業使用，導致大彎北段商業做不起來，要做住宅使用，要求市府應先把每年營收4兆元的內科分錢給居民，再討論回饋金；連內湖南港區國民黨議員陳義洲都拍手支持。

陳義洲受訪說，內湖輕工業區於馬英九擔任市長時訂定「台北市內湖輕工業區輔導管理辦法」准許商業使用進入工業區，影響到大彎北段商業發展，「4兆應該在大彎北段，因為企業總部都在那邊。」至於是否贊同大灣北段居民提案，陳表示，他支持居民的邏輯，但也坦言市府也不可能去收內科的錢給大彎北段。