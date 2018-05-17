熱血廠商民代 牽線贈太陽能系統到蘭嶼教會

與會者開心在太陽能板上簽名留念。（記者蘇芳禾攝）

2018-05-17 13:55

〔記者蘇芳禾／台北報導〕離島蘭嶼的電力經常不足，常常跳電也導致電器損壞，民進黨立委陳曼麗今天與三家太陽能業者、蘭嶼朗島教會一起召開記者會，宣布推動導與智慧電網計畫，希望此公益專案可以帶領藍嶼邁向綠能島。朗島基督長老教會牧師夏曼‧加飛動說，蘭嶼是很浪漫自在的島嶼，很可惜的是，蘭嶼這麼棒的世外桃源，卻成為核能廢料的儲存場，「這是我們最痛，很想哭的事情」，希望未來太陽能可以支援現有電力系統不足問題，協助蘭與社區居民走向在生能源自主。

核廢料存放在蘭嶼貯存場內至今已30多年，蘭嶼居民也享有電費補貼措施。原民會雅美族（達悟族）專任委員希婻‧瑪飛洑今天在記者會上感嘆，社會上常有蘭嶼居民享有電費福利，為什麼還要反核的污名化說法，希望去汙名化之外，也可以讓蘭嶼電力來源有轉換的可能性，讓蘭嶼用電無虞。

太陽能業者永鑫能源、雲豹能源、新日光能源科技共同捐贈3kW太陽能系統，建置於蘭嶼電力最尾端、電力最不足的朗島教會，供村民、教友使用。

永鑫能源董事長湯孟翰說，原本去年底就要進行建置，但是蘭嶼的飛機、船班次少，又常常停駛，所以延到下周才能施做。蘭嶼目前的獨立火力發電，除了會造成污染，發電成本也很高，這套新建置的太陽能系統可帶來一年4千多度電，大約可以節省五萬多元的電費，並且加裝了蓄電池，停電時也可使用。

雲豹能源創辦人張建偉表示，朗島是島上觀光較不發達的地方，也是島上配電系統末端，供電時常不穩，希望幫助朗島，也將永續能源推廣到資源貧瘠的地方；提供太陽能板的新日光能源代表許振譯說，希望藉由公司的技術，可以讓新日光在社會企業責任上儘一份心力。

朗島基督長老教會牧師夏曼‧加飛動除了致贈與會者拼板舟造型鑰匙圈之外，也以達悟古調民謠吟唱來表達謝意，他說，「愛就是在別人的需要上，看到自己的責任，謝謝大家看到島上居民的需要，用行動來協作，謝謝、祝福大家。」