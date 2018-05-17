民進黨與柯P分手！柯媽：對柯文哲有信心

台北市長柯文哲的媽媽（圖右二）與柯爸爸（圖右一），今天到彰化伸港與前立委黃文玲（圖左）迎接白沙屯媽祖。（記者劉曉欣攝）

2018-05-17 13:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨確定台北市長選舉將不再禮讓柯文哲，正式宣告「分手」，柯媽媽今天與柯爸爸在彰化伸港迎接「白沙屯媽祖」時強調，民進黨要推出自己人選，這不要緊，這樣才有競爭，她對柯文哲有信心，只要認真去做，爭取市民認同就對了，至於未來是否仍有機會合作，就一切順其自然。

針對柯文哲發表「兩岸一家親」言論，柯媽媽說，「兩岸一家親」這個意思是彼此都是平輩，就像是兄弟，不是代表我們就要嫁去他們家，這不是這樣的，台灣要平安，一直吵一直亂，這不行的，大家都是在台灣出生，怎麼要讓人家管？

柯媽媽、柯爸爸今天在彰化伸港與前立委黃文玲，一起迎接「白沙屯媽祖」，柯媽媽接受媒體提問時作出以上表示，柯媽媽與柯爸爸也透過鏡頭對兒子說，「柯文哲加油，你很認真，爸爸媽媽都知道！」

針對媒體提問民進黨將在台北市長自提人選一事，柯媽媽強調，「這不要緊啦！」，因為大家都是住在台灣這個島嶼，大，家都是朋友，沒有敵人，大家各自打拚，各自努力；至於未來有無合作的機會，就一切「順其自然」，不要強求。

柯媽媽今天來拜「白沙屯媽祖」，柯媽媽說她的願望就是台灣要平安順利，不要分黨派，我希望，台灣人都是愛台灣，大家都要和和氣氣，讓台灣要進步，經濟更好；媒體提問會不會祝柯文哲高票當選，柯媽媽笑著說，「這個會放在心底就好」。

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