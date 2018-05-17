漢光演習預演傘兵墜地 國防部：將進行專案調查

國防部在清泉崗機場進行漢光演習預演一名傘兵墜地意外。（記者歐素美翻攝）

2018-05-17 13:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕漢光34號演習今日操演預演發生傘兵跳傘意外墜地意外，國防部副部長沈一鳴今日在行政院表示，漢光重大演訓活動發生意外，針對本次事件國防部長第一時間派參謀總長率專案小組前往清泉崗基地，並進行相關專案調查，及指派醫師赴台中童綜合醫院協助，並通令部隊恪遵規定，確保演訓安全。

國軍今晨在台中清泉崗實施反空機降演習，模擬攻擊軍的航特部秦姓傘兵在實施空降時，發生主、副傘未開墜地意外，已緊急送往台中童綜合醫院急救中。

此外，行政院院會今日通過「全民防衛動員準備法」部分條文修正草案，本次修正係配合行政院組織改造，因應各機關組織調整，並衡酌全民防衛動員業務實際需要，由國防部邀集相關機關進行「全動法」整體性修正。

國防部指出，本法修正草案重點為配合行政院組改業務管轄調整，將動員實施階段「大眾傳播事業及從業人員管制辦法」的訂定權責，修正為「國家通訊傳播委員會應會同文化部」訂定。

戰備各階段公民營通信設施支援軍事管制運用辦法，修正為「由國防部會同國家通訊傳播委員會定之」，並修訂其他相關法規名稱及業管機關。