改善地方治理困境 政院通過「行政區劃法草案」

2018-05-17 12:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院院會今日通過「行政區劃法草案」，將建立公開合理的行政區劃程序，賦予各地方政府辦理行政區劃工作的法源依據，為行政院今年施政三大主軸「均衡台灣」的重要配套。

解決當前地方治理困境，改善城鄉落差及資源分配失衡等問題，內政部擬具「行政區劃法草案」送交行政院審定通過。所謂「行政區劃」係指行政區域新設、廢止或調整，其劃定目的在確認各地方政府權力行使、責任歸屬、管轄居民及財政取得的範圍。

內政部次長花敬群表示，台灣城鄉落差不斷擴大，有很多鄉鎮市區人口落差非常大，對於區的治理有些困境，特別是直轄市對於鄉鎮市區重新整理有迫切需求，但目前法制系統中沒有相關規定可以依循，未來立法後將有法可循。

花敬群指出，區域治理在台灣是很重要方向，這部分後續要繼續深化，立法是要先建立機制，以因應未來國土空間改造，減緩城鄉落差及資源分配失衡現象。

針對未來行政區要如何改變？花敬群強調，「這部分沒有預測立場」，過去大家都用非常政治角度看待「行政區劃法」，該法確實是地方自治的必備法規，但卻拖延這麼久不立法，這次是不用政治角度去思考，而是用行政角度思考，有鑑於過去合併升格的直轄市有迫切需求，希望用平常心、健康態度討論「行政區劃法」。