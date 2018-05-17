賴清德推行政區劃法 基市長：目前沒考慮

基隆市與新竹市、嘉義市同為省轄市，但七個行政區比新竹、嘉義多很多，圖為基隆市空拍一景。（圖由基隆市政府提供）

2018-05-17 13:14

〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院長賴清德提出推動行政區劃法，要解決鄉鎮市或鄰里等地方的問題，基隆市長林右昌今天受訪表示，行政區的調整需要凝聚地方共識後才能進行，現階段他並沒有調整行政區的想法。

基隆市與新竹市、嘉義市同為省轄市，但新竹市人口44萬人，有東區、北區、香山區3個行政區、嘉義市27萬人，更僅有東區、西區2個行政區，基隆市37萬人口卻有7個行政區。

去年副總統陳建仁來基隆訪視長照據點時，林右昌就曾向陳建仁當面抱怨行政區域數十年未變革，基隆人口密度居全國第4，及公共運輸使用率僅次台北等特性，建議中央政策指導下，地方能否因地制宜，進行更妥善的規劃與資源分配。

賴清德日前表示，他推動行政區劃法「不是要作為縣市之間合併的法律依據」，是因為他看到過去台南市有一些鄉鎮，因少子化人口不到1萬人，他認為這是提供地方縣市長可應用來調整縣市中鄉鎮或行政區，讓經營治理更有效率。

林右昌今天指出，行政院版本的行政區劃法，提供了一個法源依據和程序，對地方的發展影響深遠，但行政區是否調整，需要地方及議會各界進一步討論凝聚共識，他暫時沒有調整行政區這樣的考慮。