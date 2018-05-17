長照2.0推動見成效 去年8萬7千多人使用服務

2018-05-17 12:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕長照2.0政策去年上路以來，擴大服務對象及新增服務項目，截至106年底，預防延緩失能計畫服務資源共佈建850點、失智資源佈建共同照護中心20處、失智社區服務據點134處，去年使用長照服務人數高達8萬7千多人。

衛生福利部今日在行政院院會上，陳報「長期照顧十年計畫2.0推動成效」報告，衛福部表示，長照2.0推動以來，由各地方政府因地制宜佈建社區整體照顧服務體系（長照ABC），向後整合在宅安寧照顧、在宅醫療等服務，並整合醫療服務資源，向前延伸推動預防延緩失能計畫、強化失智症照護量能，並透過出院準備計畫，縮短出院的長照需要個案，接受長照服務的等待期間。

衛福部指出，今年1月起推行長照給付及支付新制，搭配長照服務提供者特約制度，透過提高支付基準、簡化行政流程，增加服務單位投入誘因，以全面提升我國長照服務體系量能；並打破照顧服務按時計價模式，建立基層照顧服務人員專業形象，達到人才留任目標。

衛福部長照司籌備辦公室副主任陳素春表示，長照2.0擴充長照十年計畫內涵，建立以人為中心、以社區為基礎的多元連續長照服務體系，達到使民眾「看得到、找得到、用得到」長照服務目標。

對此，行政院表示，長照2.0推動建置在地化長照體系，提供民眾優質、平價且普及的服務，是蔡英文總統的重要政策，也是行政院為國人打造「幸福家園」的重要施政項目。

行政院提及，長照2.0擴大服務對象，全面關注高齡長者從健康到失能歷程中關懷與照顧需求，提供居家及社區為主的長照服務，自實施以來在受益人數、據點布建及資源連結效率等，均有所進展，值得肯定。