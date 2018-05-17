沒辦法向綠營借將打選戰 柯文哲擬再辦海選

2018-05-17 12:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨選對會昨定調自提後，民進黨籍市府副秘書長李文英確定走人，同為民進黨的副市長陳景峻、民政局長藍世聰目前對外表示會留下。台北市長柯文哲上午受訪被問及，2014年打選戰向民進黨大量借將，這次打算怎麼辦？柯笑稱有在想是不是辦個海選，台灣人才很多，但就是要如何給年輕人機會表現。

柯文哲上午出席環保局台北能源之丘2.0動工典禮後受訪，談到早上搭公車途中遇媒體堵訪，曾說打算以不印文宣、不辦造勢活動的方式競選，柯對此解釋，是這樣計劃啦，但行不行還不曉得，並稱，「都還沒開始準備選舉。」

現場媒體問柯，有民調顯示柯文哲略輸國民黨參選人丁守中1%，這是第二次在民調上略輸丁守中，怎麼看？柯文哲直言，1%、2％在誤差範圍內，在統計上是沒有意義的，只能說現階段就是滿緊繃的。

至於要怎麼搶中間年輕選民？柯則說，該怎麼做就怎麼做，也沒有特別搶，每天七點半準時上班，市政還是要做。

不過這次選舉不能比照上次，向民進黨借將，柯歪頭想了幾秒說，有在想是不是辦個海選，招募年輕人進競選團隊，台灣人才很多，就是怎麼去給年輕人機會。

事實上，柯文哲在2014年競選時便曾發起「青年海選計畫」，擁有「戳戳妹」稱號的葉芝邑當時便是由此管道進入柯團隊，並以22歲之姿，成為最年輕的新聞幕僚，一路伴柯入主北市府。不過去年三月葉芝邑「在市府的任務告一段落」為由請辭。

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