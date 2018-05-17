淨街遇民眾大喊「選總統！」 柯P伸手比「噓」...

柯P遇民眾高喊選總統，直接比出噓的手勢。（圖片擷取自「台客劇場 TKstory」Youtube）

2018-05-17 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕Youtube科普頻道「台客劇場」導演林冠廷2年前在台北市天津街淨街，同時向台北市長柯文哲發出撿菸蒂的挑戰，柯P則在近日赴約，兩人一同在天津街撿菸蒂，有趣的是，過程中有民眾高喊「柯市長選總統」，柯P直接伸手比出「噓」的手勢。

影片中，柯文哲與林冠廷一邊撿拾垃圾，一邊談論台北市的環境現況與環保政策，也由於地上的菸蒂實在太多，讓柯P不斷抱怨說，「我發現這邊抽菸的人多哦」、「隨便檢也一百個，唉，亂丟的人多，撿得人少」、「這國民水準要改進」。

淨街的過程中也遇到不少熱情民眾圍觀，要合照的、問好的都有，但其中有人大喊「柯市長選總統！」柯P馬上對他比出「噓」。

柯P在最後談到，其實台灣的國民水準比起其他國家算得上好，但與日本相比還是有段差距，仍有進步的空間。被問到是否加重亂丟垃圾的罰款？柯P認為這不是一個好方法，就如同捷運博愛座一樣，「頭髮不夠白沒人敢坐」，認為訴諸社會道德力量才是最有效的。

林冠廷在影片最後語重心長地說，垃圾遍地的情況其實是一個速率的問題，目前清潔員清潔的速度趕不上民眾亂丟垃圾的速度，花錢增聘清潔員也非最有效的辦法，強調就如同柯P所說，人民的公德心需要被提升，而這並非一時半刻能夠達成的目標，需要一步一步慢慢來，「這就是我們的家，我們沒有其他家了。」