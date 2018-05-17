台美42社團聲援翁啟惠 籲司法秉公平正義判決

浩鼎案日前開庭，翁啟惠出庭。（記者黃捷攝）

2018-05-17 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕前中研院長翁啟惠、浩鼎董座張念慈因浩鼎案，遭士林地檢署依貪污罪起訴，翁啟惠4月底對外聲明指出，3000張浩鼎股票也是用家族理財基金購買，從未參與技轉工作，也未私下交付材料給廠商。本月15日台美人社團及僑界也再次發文聲援翁啟惠，呼籲法院秉持公平正義做出判決，不但有助於恢復翁啟惠及中研院的名譽，也有助於台灣生技產業的發展。

北美台灣工程師協會、北美台灣人教授協會、全美台灣同鄉會、世界台灣同鄉會聯合會、美國各地台灣基督教會、台美人的基金會等42個社團共同發出聲明。文中指出，根據此案關鍵證人的證詞，翁啟惠是因檢調誤解技轉相關的許多文件而遭不實指控，翁啟惠擔任中研院院長期間，從未參與任何技轉的談判、審核、決定或簽約，翁以從未參與任何技轉的談判、審核、決定或簽約。

聲明強調，翁啟惠院長期間未接受任何應得的技術股，也從未有意圖接受浩鼎的技術股，翁以自有資金協助女兒認購浩鼎股票，主要是因他是浩鼎母公司共同創辦人，與他的院長職位或技轉毫無關係。

聲明提到，去年1月士林地檢署依貪污治罪條例起訴翁啟惠，7月監察院又繼續沿用未經辯證的起訴內容，在欠缺給予當事人適當說明的情況下彈劾翁，如此違反程序正義及偵查不公開的行為，讓外界不滿。文中感嘆，翁啟惠面臨漫長司法程序和限制出境，對一位國際地位崇高的科學家而言形同扼殺，呼籲法院秉持公平正義，做出有明確證據的判決，一個無罪且結束整個案件的判決。