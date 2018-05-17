批賴揆「不負責任」 柯補充：和總統想法不同怪怪的

台北市長柯文哲今出席「台北能源之丘2.0—山水綠生態公園設置太陽光電系統」動工記者會。（記者張嘉明攝）

2018-05-17 11:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴議會備詢，批行政院長賴清德的「台獨工作者」說法不負責任。對此，柯文哲今天受訪稱「今天沒有時間跟你（指媒體）跟你討論這個」，不過總統跟行政院長的想法不太一樣，「怪怪的！」

柯文哲昨赴議會質詢，議員質疑柯文哲不敢表明兩岸立場，但連總統蔡英文都敢直言自己的主張，行政院長賴清德在立院備詢時也敢主張自己是「務實的台獨工作者」，柯竟回「那是不負責任的」。

今天上午柯文哲出席環保局台北能源之丘2.0動工活動後受訪，被問及昨在議場批評賴揆不負責任時，柯文哲起先不願多談，只說不需要特別解釋，但旋即又補了一句，「總統跟行政院長想法不太一樣，也是怪怪的。」

媒體追問，是否認為總統跟閣揆的想法應該要統一？柯迴避說，今天沒有時間跟你討論這個。

此外，民進黨選對會昨定調自提，將啟動徵召程序，賴清德、總統府秘書長陳菊都是人選。媒體問柯，是否把賴當成假想敵，才會批評他？柯連聲說「不會啦！」

當被問及比較怕陳菊還是賴清德，且有民調指賴清德的形象與柯接近，較為符合都會區年輕選民的口味？柯文哲反問「所以呢？」只能做自己能控制的事，外面的也不是你能控制的，擔心幹嘛？

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