回應項武忠質疑 廖俊智：留職停薪和兼職意義不同

立法院教育及文化委員會17日邀請中研院長廖俊智列席報告並備詢。（記者黃耀徵攝）

2018-05-17 11:11

［記者簡惠茹／台北報導］中研院院士項武忠寫給蔡英文總統一封公開信，質疑中研院和台大遴選校長「兼職」問題雙重標準。中研院院長廖俊智強調，當初先辦理留職停薪後回來台灣，去年已經辦理退休，留職停薪更和兼職不同，沒有薪水和職位，一切依照法律規定。

媒體報導，中研院院士項武忠寫給蔡英文總統一封公開信，質問中研院和台大遴選校長對於「兼職」有雙重標準，中研院長廖俊智一直到去年11月仍是洛杉磯加州大學教授，為何中研院長可兼任外國教授，而管中閔「一大罪狀」是在中國大學掛名。

中研院院長廖峻智今天表示，在美國的教職去年已經辦理退休，學校辦理退休要經過程序，需要時間，還有資料需要簽署，當初回來的時候是留職停薪，一切依照法律規定，留職停薪和兼職是不一樣的事情，沒有職位、沒有薪水也沒有義務。

項武忠也對中研院院長雙重國籍提出疑慮，他指出，廖俊智根本是美國籍，事實上，是蔡英文總統在「行政院副院長」時，陳水扁時代特別訂製的「為翁啟惠特製的！」請到全世界去查查，有多少國家有這種規章的。廖俊智表示，美國國籍問題法規上在翁院長時代已經解決，一切遵照法規。