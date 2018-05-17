共機又挑釁！ 傳今早飛近台海中線

中共運八型運輸機。（資料照，國防部提供）

2018-05-17 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍機一架運八型運輸機今天上午10時20分，又飛近台灣海峽中線，目前仍在空中盤旋，我國軍在持續追蹤。

《三立新聞網》報導，先前有消息指出，共機運八型運輸機14日貼近M503航路，當時國軍未證實消息，但今天共機就出現在台海中線，挑釁意味十分濃厚。

共軍運八型運輸機14日就以貼近M503航路的方式，在台海中線以西進行飛行訓練，疑似對台進行電偵任務，我軍方全程掌握監控，並派出在空機進行監控。