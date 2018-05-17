首批綠島關押政治犯：應查清「誰殺死我的朋友」

國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區揭牌。（記者蘇永耀攝）

2018-05-17 11:06

〔記者蘇永耀／台東報導〕文化部所屬國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區在今日上午揭牌，總統蔡英文親臨主持，蔡總統強調，人權館要拓展國際交流，分享民主經驗，做好人權外交。

今日上午揭牌儀式包括蔡總統、總統府秘書長陳菊、文化部長鄭麗君、民進黨立委劉櫂豪、台東縣長黃健庭等人出席，活動包括由蔡瑞月文化基金會表演「魁儡上陣」、「揭牌序曲」以及由台東新興國小合唱團演唱的「火燒島的星」、「追憶」。

鄭麗君說，這園區除說明我們有反省歷史的勇氣，也讓我們下一代知道，台灣民主得來不易。

當年被關押在綠島的首批政治犯蔡焜霖回憶說，17年前來此處時，天氣也像是今天那樣的晴朗，他滿心感慨，也很感動。他並強調，「誰殺死我的朋友」，一定要追查清楚，這樣才有真正做到轉型正義。

被囚禁十年的他也諷刺，那時候各行各業的人都被抓進來，好像全民都是匪諜，很多人沒念過馬克思主義、毛澤東思想，卻得接受對這些人批判的洗腦教育，不過他聽一聽之後，好像毛澤東講得比蔣介石高明許多。

白色恐怖綠島紀念園區位於綠島東北邊流麻溝一帶，日治時期，台灣總督府在流麻溝成立「火燒島浮浪者收容所」，收容官方認定為害地方安良，情節重大之徒。

1949年5月19日，台灣省警備總司令部發佈戒嚴令，其後，透過情治單位任意逮捕異議人士，台灣進入戒嚴時期，在政府大肆濫捕下，造成台灣省保安司令部軍法處看守所及國防部軍人監獄人滿為患。

1951年初，台灣省保安司令部著手整建位於台東外海的「火燒島浮浪者收容所」舊有空間，同年4月1日，在該處成立「台灣省保安司令部新生訓導處」，5月17日，將近千名政治受難者移監至該處接受感訓教育。這也是選擇今日為揭牌日的原因。

1965年，將監禁在新生訓導處的政治受難者移監台東泰源感訓監獄。其後，1970年2月8日，因發生泰源事件，1972年春天，泰源監獄和各地軍事監獄的政治犯遷入「國防部綠島感訓監獄」（綠洲山莊），直到1987年7月15日，解除戒嚴，該處不再關押政治犯。2002年12月10日，陳水扁總統出席「綠島人權紀念園區」開幕典禮後，正式對外開放。

2004年，擴大綠島人權紀念園區範圍，納入新生訓導處遺址。2017年，完成新生訓導處福利社、廚房、克難房復原，使得入園參觀的遊客，可親身感受政治受難者關押在綠島的情境，近年來入園參觀遊客已逾25萬人次，成為國內重要人權教育場域。