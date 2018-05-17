質疑柯P以智商凌人 邱文祥嗆：當市長IQ不那麼重要

2018-05-17 10:40

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲時常嘴巴說自己智商（IQ）157，但柯在陽明醫學院時的大一同學、無黨籍台北市長參選人邱文祥，今上午於廣播節目受訪說，IQ考試是數學為主，但智商有13個面向耶！包括EQ、同理心，柯同理心不高，不然不會23個首長離開，還提醒柯「當市長IQ不是那麼重要，請不要說自己IQ高。」

前北市府副市長邱文祥表示，柯文哲喜歡公開、很難聽的罵局長，有局長跟他講，這是事實；且柯開口會說，「我智商157！你智商多少、你智商這麼笨！」主持人周玉蔻問是不是前文化局長倪重華說的？令邱尷尬地笑。周還對邱說「你智商158、和柯是158對157！」但邱說，差不多吧！這並非客氣、而是他實際，因智商考試是考數學題目。

談到柯文哲缺點，邱文祥舉例，柯無法聚眾、變成一個Team（團隊）；好像也未訓練出接班人，好的領導人要交出比自己優秀的領導人，此外，柯這兩週對相關政治事件反應，也反覆，年輕票會掉一些。柯的市政建設只有拆、沒有建，至於大巨蛋案，柯不處理，「像外科醫生把肚子打開，3天不處理，你睡得覺嗎？我如果是外科醫生會睡不著覺。」

但周玉蔻說，人家柯文哲有網軍！邱文祥回說，這是他必須趕快加強的地方，他的粉絲有6萬，並認為柯文哲網軍有些不是真的。