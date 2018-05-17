婦聯會亂辦活動付不出錢 黨產會錯愕：雷倩「誤解法律」

婦聯會在今年三八婦女節當天，於總會美齡樓一樓大廳舉行「我們走過的路」老照片回顧展，事後積欠廠商73萬元付不出。（記者陳鈺馥攝）

2018-05-17 10:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會亂辦三八婦女節活動，積欠廠商73萬元付不出！黨產會今年2月認定婦聯會為國民黨附隨組織，凍結名下385億元財產，婦聯會不顧資產已被凍結，執意在3月8日舉辦慶祝活動，現正面臨活動款項無著落的窘境。

為紀念婦聯會創會主委蔣宋美齡，婦聯會在今年三八婦女節當天，於總會美齡樓一樓大廳舉行「我們走過的路」老照片回顧展，現場懸掛大型蔣宋美齡海報及照片，讓來賓一進門便能看見前第一夫人往昔光彩。

據了解，8日上午的慶祝活動安排灣生樂團、任蓉表演藝術學坊演出，並邀請中華民國紅十字會長王清峰、前華興棒球隊國手林華韋等人與會，但活動歷時2小時結束後，「我們走過的路」老照片回顧展亦隨之落幕，有民眾中午欲前往參觀被門口保全擋下，強調「今日活動已經結束！」

由於婦聯會早在財產被凍結之前，已策畫要擴大舉辦慶祝活動，也事先與跟印刷廠商簽約，若不辦將會違約，辦了也付不出錢，兩難之中選擇硬辦，再向黨產會申請動支經費支付，但二小時慶祝活動費用數十萬元所費不貲，是否符合公益性質仍有疑慮。

婦聯會主委雷倩前天在臉書則發文表示，5月15日黨產會開例會，「今天會後告知我們，婦聯會申請解凍的必要支出，包括律師費，一項都沒有通過。」

據悉，其中一筆費用乃包含三八婦女節「我們走過的路」老照片回顧展，婦聯會要付給印刷廠商的73萬元費用。

黨產會官員聞訊錯愕表示，根本沒有所謂一項都沒有通過的事情，雷倩「誤解法律」，更何況本週委員會議只有報告案，也沒有討論案，會中並無決議婦聯會所申請經費是否通過，不過顯然婦聯會提供的單據和支出，仍有一些問題。