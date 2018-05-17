漢光跳傘出意外 退役傘兵稱這單位恐有疏失...

國防部在清泉崗機場進行漢光演習預演，有傘兵發生意外，目前正在醫院治療。（記者歐素美翻攝）

2018-05-17 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍特戰指揮部特三營秦姓上兵今天上午6點，在台中清泉崗執行反空機降跳傘操演時，從1300英呎跳下時，發生主、副傘未開意外，正面直接著地，對此有航特部退役弟兄質疑，有可能「保傘連」沒把傘折好。

根據《蘋果》報導，一名自稱航特部退役的網友表示，從機上跳出傘必須馬上拉開，今天的的跳傘高度由傘兵自己拉會反應不過來，因此都是將傘繩掛在飛機上，用飛機來拉開，今天發生傘沒拉開的狀況從沒發生過，「應該是不該發生的問題，因在傘訓訓練都有嚴格要求做到每個操作步驟才對！」

該網友解釋，傘沒開的可能有兩個，1是跳傘時沒把拉傘繩掛勾掛好，但此狀況較為誇張，2是折傘連（應為保傘連）單位沒把傘折好，導致傘繩拉了，傘沒開這因素機率會高一點。

許多民眾認為解釋專業，有人認同說，「我是62旅退伍的...主傘沒開，保傘連折傘的要負連帶責任...」但也有人認為，可能是傘具有拉出，但吃不到風，撐不開傘具無法減速。

陸軍航特政戰主任武立文今天上午則表示，指出該兵是名合格成熟的傘兵，對於此次的意外，不排除是複合式的意外，包含裝備、傘具、氣候等因素都不排除，真正原因會仔細做研判。

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