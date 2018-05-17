總統是否出訪巴拉圭 吳釗燮：還在規劃

立法院國防及外交委員會17日邀請外交部長吳釗燮列席報告並備詢。（記者黃耀徵攝）

2018-05-17 10:08

〔記者彭琬馨／台北報導〕我南美友邦巴拉圭遭美國參議員點名邦交不穩，外交部長吳釗燮今受訪時重申跟巴拉圭邦交非常穩固，對邦交「非常有信心」；至於總統蔡英文是否受邀出席巴拉圭新任總統的就職典禮，吳釗燮說，巴拉圭總統當選人阿布鐸已口頭提出邀請，但按照慣例，若總統決定出訪，巴國才會發出邀請函。

美國參議院外交委員會亞太小組15日針對美國在亞太領導力進行聽證會時，美國參議員盧比歐（Marco Rubio）指出，巴拿馬與多明尼加先後與台灣斷交，他擔憂巴拉圭可能成為下一個。對此，外交部昨天回應，目前與巴拉圭邦誼穩固，各項雙邊合作推動順利。

吳釗燮今上午出席立法院外交及國防委員會受訪時表示，台巴邦誼非常穩固，沒有斷交危機。吳指出，劉德立次長兩周前才剛去巴拉圭訪問，「效果很好」，不只見到即將卸任的總統，也與即將上任的總統有非常好的對談。

至於美國在台協會內湖新館落成後，美方將派何種層級出席落成典禮？吳釗燮說，AIT新館象徵美方對台灣這塊土地的重大承諾，美方會有什麼層級的人出席，正由美方安排中，只要美方有人來參加，我們都表示感謝。

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