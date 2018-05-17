國民黨批蔡政府執政2 年各項經濟數據大幅下滑

2018-05-17 10:06

〔記者施曉光／台北報導〕蔡英文總統就任即將滿2週年，國民黨文傳會副主委王鴻薇、洪孟楷今日召開「五二０蔡政府不願面對的真相」記者會，拿出行政院主計總處等政府官方網站近5年統計數據，包括個人GDP、平均所得、薪資調整幅度、民間消費支出結構等數據，證明過去2年蔡政府主政下數據大幅衰退下跌，甚至薪資漲幅大輸新南向國家。

洪孟楷指出，台灣人均GDP去年增加率只有1.55％，創下新低記錄，而去年平均每人所得只增加4453元，為5年來最低﹔在民間消費結構方面，台灣人除了菸酒消費率增加0.09％、交通費增加0.12％外，其餘民間消費都是整體下滑，其中以住宅服務、水電瓦斯及其他燃料消費去年較前年下滑0.35％，通訊消費下滑0.41％，比率最高。

他指出，以106年GDP成長率排名來看，台灣也是遠遠落後亞洲各國，只有2.86％，相較韓國、香港、新加坡，名列亞洲四小龍之末，更別說不如一些新南向國家，例如緬甸有7.5％、中國大陸6.5％、柬埔寨7％、印尼5.2％、越南6.5％。

王鴻薇則指出台灣在蔡英文與民進黨主政下，經濟已處於低成長的時代，大家步入「窮經濟時代」，國民人均所得、人均GDP與儲蓄率都嚴重下滑，顯示台灣人過得非常辛苦。

她並指出，台灣消費物價水準高漲，四月的CPI年增率1.98％，直逼央行2％警戒，與鄰近國家相比，台灣的CPI漲幅指數最高，台灣成長不如人，只有一項物價贏別人。