傘兵墜落意外 退役保傘連兵這句話讓人心酸...

國防部在清泉崗機場進行漢光演習預演，有傘兵發生意外，目前正在醫院低溫治療中。（記者歐素美翻攝）

2018-05-17 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍特戰指揮部特三營秦姓上兵今日上午6點，在台中清泉崗執行反空機降跳傘操演時，從1300英呎跳下時，發生主、副傘未開意外，傷勢目前穩定樂觀，但仍有生命危險；宅神朱學恒也在臉書上，為受傷傘兵集氣。

根據《蘋果》報導，一名自稱航特部退役的網友指出，傘沒開的原因可能是「保傘連」沒把傘折好，導致傘繩拉了、傘卻沒開，朱學恒在臉書粉專「朱學恒的阿宅萬事通事務所」轉貼相關新聞，並寫道「看底下討論說保傘連傘沒折好的機率很高...」，引發網友熱議，但這也引來一名自稱保傘連退役的網友說道，「我不清楚什麼叫做沒折好的機率很高，一個傘一條命！我們是用這種心情再折傘的！」，另外也有網友表示「傘有沒有問題不作評論，只希望早日康復」

陸軍航特政戰主任武立文今天上午則指出，該兵是名合格成熟的傘兵，對於此次的意外，不排除是複合式的意外，包含裝備、傘具、氣候等因素都不排除，會仔細研判真正原因。國防部也強調，已通令要求各部隊落實各項安全防險檢查及人員教育，確保演訓安全，避免類似情況再發生。