逼問柯P「台灣價值」 陳芳明批小英是：刁難的傲慢

民進黨主席、總統蔡英文。（資料照）

2018-05-17 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統及北市長柯文哲口中的「台灣價值」，究竟是什麼？台灣文學家陳芳明直批「到今天為止，沒有人知道是什麼內容與定義」，更直指小英總統一直質問柯文哲，「只是一種刁難的傲慢」。

陳芳明在臉書指出，「民進黨已經決定在台北市提名自己的市長候選人，蔡英文對柯文哲的拷問，到此為止。我們可以看看，未來代表民進黨參選的台北市長候選人，如何表現什麼是台灣價值。如今輪到民進黨來回答了，我們繼續看下去。」