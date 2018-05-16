中國思想控制 傳台灣藝人上台演出要簽「一中同意書」

2018-05-16 20:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕大愛電視台「智子之心」雖在台灣播出，仍遭中國要求「下架」，黨政人士表示，中國近年來以各種形式干預我內政，進行思想控制，對台灣藝人強加「一中」認同，今年初就傳出中國要求須先簽「一中同意書」才能上台演出。

不僅針對台灣藝人，中國也干預友台的外國藝人。美國歌手凱蒂佩芮來台表演時，因穿著代表太陽花學運的太陽花裝、披上中華民國國旗而遭到中國封殺。她原定去年底參加在中國上海舉行的時裝秀，卻在申請簽證時遭拒。

此外，美國媒體人艾布拉希敏近日受邀到美國薩凡納州立大學新聞與大眾傳播學系演講時，中國的孔子學院要求她刪除個人資歷裡與「台灣」有關的經歷，並指若不刪去，就是挑戰中國的主權。

中國也操作台商。今年初M503航路爭議時，台企聯與台商輪番出面批評政府，而前漳州台商協會榮譽會長、福貞公司董事長李榮福受訪時表達支持蔡總統政策，隨即遭中國網軍攻擊，在中國壓力下，二度在報紙刊登廣告，並發表聲明「支持九二共識、反對台獨」。

黨政人士說，中國祭出對台31條後，對台進行統戰與思想控制更加明顯。中國相關台辦、統戰官員申請來台交流，刻意安排前往台灣各級學校招生、搶才與宣傳創業平台、「惠台」措施。兩岸學校交流要先簽「一中承諾書」，而台灣教師赴中求職時，要做思想審查、對敏感議題表態，就有人被要求須寫上「堅決反對法輪功」才能任教；台灣學生赴中領取獎學金，首要條件為「認同一中、擁護祖國統一」。

他指出，中國不僅機艦繞台恫嚇台灣，也干擾我內政，對我課綱微調諸多評論，在我推動年改過程中，製造假新聞、假政策，企圖分化台灣內部；而去年7月，網路傳言政府推動「封爐滅香」政策，引發宗教團體反彈，經查證有許多假消息是來自中國網軍和內容農場，中國大量散播網路謠言，目的是打擊台灣政府。