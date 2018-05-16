讓WHA看見台灣！無國界醫院展 串連日內瓦在地公民支持

2018-05-16 19:24

〔記者呂伊萱／台北─日內瓦連線報導〕世界衛生大會（WHA）下週在瑞士日內瓦登場，台灣公民團體與醫界共同策劃「無國界醫院」展覽，本週末盛大開幕，向齊聚日內瓦的世界醫衛人士展示台灣醫療成就與貢獻。共同策展人王奕凱說，經過5天趕工，已經完成所影展覽組件，將於18日上午開幕，現正在周遭街道店家宣傳，要讓世界看見台灣。

台灣公民團體與醫界共同發起的「無國界醫院」赴日內瓦策展，「無國界醫院」展覽把握日內瓦最熱鬧的週末，於5月18日開幕，展覽至20日大會開始前夕。「無國界醫院」首發團由策展人王奕凱帶隊先行，在郊區工廠分秒必爭建造展覽木構，並串連在地商家、社群媒體，宣傳展會活動。

「無國界醫院」策展計畫首發團一共有8個人，包括中原建築系教授陳宣誠、策展人建築師蘇民共同打造展覽空間，要憑藉著台灣設計展的創意能量，呈現台灣醫療成就與貢獻。王奕凱說，首發團在5天的趕工下，已完成所有組件，展覽將在18號上午開幕，進行國際媒體的導覽。

王奕凱也說，首發團正在積極爭取日內瓦當地店家支持，於鄰近街道廣布活動海報，也向當地民眾說明支持台灣加入WHO的理由、因中國因素被阻擋在外，獲得日內瓦民眾熱烈迴響。王奕凱說，他們也正在收集錄製支持者聲援台灣加入WHO的影片，將一路記錄到展期結束。